100 przypadków małpiej ospy w Europie. Może się rozprzestrzenić wraz z letnimi imprezami

Małpia ospa. Ostatnie przypadki są nietypowe

Ostatnie przypadki zakażeń są pod kilkoma względami nietypowe - pisze Kluge. Po pierwsze dochodzi do nich u osób, które nie podróżowały wcześniej do krajów Afryki, w których małpia ospa jest chorobą endemiczną. Po drugie, większość infekcji została wykryta wśród mężczyzn, którzy uprawiali seks z innymi mężczyznami. Po trzecie, pojawienie się w ostatnim czasie zakażeń w różnych państwach sugeruje, że wirus już od pewnego czasu rozprzestrzenia się po świecie - wyliczył dyrektor europejskiego oddziału WHO.