100 konkretów w 100 dni? "Niepoważna impreza"

Koalicja Obywatelska i Polska 2050 chcą obniżenia składki zdrowotnej. Lewica jest przeciwko. - Dla mnie jest rzeczą oczywista, że są między nami różnice w pewnych sprawach. Czasem słyszę, że koalicja o wszystko się kłóci. Nie o wszystko - komentował w programie "Tłit" poseł Polski 2050 Michał Kobosko. - Będziemy rozmawiali z Lewicą. Jeżeli chodzi o poglądy partii Razem, to z jednocześnie są naszym koalicjantem, a z drugiej strony nie weszli do rządu. To jeden z kluczowych tematów dla przedsiębiorców, pracodawców. Trzeba pamiętać o pracownikach etatowych. Lewica ma w tej sprawie inne zdanie. Też jest konsekwentna. Czekamy na rozmowy z Lewicą i KO. Ocenianie rządu po 100 dniach to moim zdaniem niepoważna impreza. Proszę o to pytać polityków KO, bo nie my zgłaszaliśmy 100 konkretów. Wiem, że po tych trzech miesiącach trudno jednoznacznie ocenić realizację naszych obietnic wyborczych, bo musieliśmy zajmować się innymi tematami. Nie sądziłem, że PiS posunie się za pewną granicę. To, że ileś czasu zajmowaliśmy się sprawą panów Kamińskiego i Wąsika, zamiast realizować nasze obietnice, było celowym działaniem PiS-u, by potem powiedzieć, że rząd nie realizuje swoich obietnic - dodał.