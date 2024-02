"100 konkretów" Tuska. Polacy ocenili realizację obietnic rządu

Donald Tusk ogłosił podczas kampanii wyborczej realizację 100 konkretnych obietnic przez pierwsze 100 dni sprawowania władzy. Decyzje miały odmienić życie Polaków, ale na ten moment rząd Tuska spełnił zaledwie 12 z nich. Wirtualna Polska wyceniła obietnice samej Koalicji Obywatelskiej na 120 mld zł. Reporter WP Marek Gorczak wybrał się na ulice Białegostoku, by poznać opinię mieszkańców w tej sprawie. - W 100 dni to może się nie wyrobi. Nie zawsze tak idzie, jak się chce. Gdyby nie bluźnił nasz prezydent i nie obejmował przestępców, to byłoby dobrze - mówi przed kamerą nasz rozmówca, zapytany o tzw. 100 konkretów Tuska. - Pomału wszystko się zrobi, trzeba poczekać, potem rozpędu wszystko dostanie - twierdzi spotkana emerytka. - Oczywiście, że tak, to będzie wszystko zrealizowane, poczekajmy - mówi kolejny mężczyzna. - Uda się wszystko zrealizować, to wszystko się załatwi - dodał kolejny przechodzień. Oprócz przychylnych wypowiedzi pojawiły się też głosy przeciwników nowej koalicji. - Na pewno nie, Donald Tusk to jest cwaniaczek i kanciarz, nie dotrzymuje słowa po prostu - uważa emeryt. - Na pewno nie, nie jest dobrym premierem moim zdaniem i nic nie robią. To, co obiecywał, się nie spełnia, zajmuje się komisjami, a to nic nie daje - mówi kolejny rozmówca. Sprawdź naszą sondę z Białegostoku, by poznać więcej opinii Polaków na temat "100 konkretów" Tuska.