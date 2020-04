10. rocznica katastrofy smoleńskiej. Mocny głos Aleksandry Dulkiewicz

wielka tragedia która sama ze swoich istoty śmierci 96 osób na czele z prezydentem Rzeczpospolitej jest czymś strasznym co zostawia rany we wspólnocie Narodowej ale to co jest o wiele wiele gorsze to że ta tragedia wielu wielu wtedy bo każdy przecież z tych którzy zginęli miał swoją rodzinę przyjaciół ja znałam przynajmniej kilkanaście osób które zginęły dałam osobiście przez niektórych ludzi została wykorzystana do walki politycznej i niestety tak trwa to do dzisiaj lat minęło niewiele się zmieniło Pamiętam te kolejne dni tygodnie kiedy pogrzeby smoleńskie odbywały się w całej Polsce w kilku z nich też skończyłam choćby arama Rybickiego czy Macieja płażyńskiego wielka rana która się do dzisiaj nie zabiła ale myślę że to co chyba jest naszą odpowiedzialnością ludzi działających publicznie coś to ja się też często mówić to to że naprawdę musimy szukać tego co łączy a nie tego co dzieli i chyba To powinno być takie przesłanie w dziesiątą rocznicę katastrofy smoleńskiej naprawdę dość wyciągniemy wnioski wszyscy żyjemy w jednym kraju Żyjemy dzisiaj w przeciwnym czasie czasie zawieszenia pandemii smutku samotności odizolowania niech to też będzie czas refleksji i pomyślenia o tym że naprawdę jesteśmy jednym narodem Niezależnie od tego w co wierzymy i na kogo głosujemy co jemy jak się ubieramy ale naprawdę jest rzeczy które nas łączą