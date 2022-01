10-latka zaginęła podczas burzy śnieżnej. Uratował ją pies

Niestety, akcję utrudniała burza śnieżna, która rozszalała się na Sachalinie. Drogę do domu zgubiło tego dnia wiele osób, także dorosłych. Widoczność spadła praktycznie do zera. Silny wiatr potęgował też uczucie zimna - termometr wskazywał minus 11 stopni Celsjusza. Mimo to ratownicy nie przerywali poszukiwań dziecka.