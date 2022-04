1,5 tys. zgonów pacjentów szpitala. Skandal na Wyspach

To pierwsze tego rodzaju dochodzenie, które zostało wszczęte w Anglii. Pod uwagę wzięto śmierć 1500 osób, które niedługo przed zgonem lub w jego momencie przebywały w szpitalu psychiatrycznym w Essex. Pod uwagę wzięto zgony od 2000 do 2020 roku. Placówka przez lata borykała się ze skargami ze względu na złą opiekę. Wygląda na to, że skargi były jedynie wierzchołkiem góry lodowej, a nowe fakty wstrząsną opinią publiczną na Wyspach Brytyjskich.