Gigantyczny skandal w londyńskiej policji

Niestosowne wiadomości

Jeden z mężczyzn "pochwalił" się kolegom, że "bicie kobiet sprawia, że kochają jeszcze bardziej". "Uderz taką ptaszynę i cię pokocha. Ludzka natura. Są biologicznie do tego zaprogramowane" - napisał. Inny z kolei w wiadomości do koleżanki napisał: "Gdybym nie był w związku, to chętnie bym cię zgwałcił". Poza tym na grupowym czacie policjanci chwalili się biciem uchodźców z Somalii, żartowali z Holocaustu i z zabijania afrykańskich dzieci. Jeden z funkcjonariuszy miał zgwałcić na posterunku kobietę, która była pod wpływem alkoholu.