Dostała 140 tys. funtów odszkodowania za atak 5-latka

Kobieta przyszła do sądu o kulach. Na rozprawie przyznała, że w wyniku ataku zmaga się ze "zmieniającym życie" przewlekłym bólem. Nie wróciła do pracy z powodu "strachu przed powrotem do środowiska szkolnego" i w następstwie towarzyszącej jej gehenny. Pani Aukett pozwała London Borough of Hillingdon, czyli lokalne władze odpowiedzialne za nadzór nad szkołą, w której pracowała. Poszkodowana uważa, że nie zrobiono wystarczająco dużo, by ją chronić w miejscu pracy.