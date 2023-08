1,5-roczny chłopiec zaginął w burzy. Tragiczne informacje

Tragiczny finał. Dziecko nie żyje

Poszukiwania 1,5-rocznego chłopca trwały cały wieczór. Znaleziono go ok. godziny 21 w korycie rzeki, na skarpie. Dziecko było nieprzytomne. Konieczna był reanimacja, którą jako pierwsi podjęli strażacy. Na miejsce wezwano natychmiast karetkę, które przetransportowało chłopca do szpitala do Nowego Targu. Z uwagi na burzę na miejsce nie mógł dolecieć helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.