Żywno: Morawiecki śrubuje terminy, by utrudnić prace nad budżetem

Premier Mateusz Morawiecki otrzymał misję tworzenia rządu od prezydenta Andrzeja Dudy. Zdaniem wicemarszałka Senatu Macieja Żywno z Polski 2050, jest to misja "top secret". - Na pewno nie prowadzi ich z nami, chyba że ma tak wyspecjalizowane umiejętności utrzymania tajemnicy, że również nikt z naszych parlamentarzystów o tym nie mówi - mówił w programie "Tłit". Podkreśla, że jego zdaniem PiS nie jest w stanie utworzyć większości w parlamencie. - Niesmaczne jest to ciągnięcie do końca terminu i niechęć zejścia z boiska, blokując świeżej kadrze narodowej wygranie meczu lub rozpoczęcie sezonu, który błyskawicznie trzeba zacząć, bo tracimy czas - mówił. - To jest śrubowanie wszystkich możliwych końcowych terminów, by utrudnić kwestie pracy nad budżetem, może licząc na to, że nie uda nam się budżetu przyjąć i to będzie oznaczało samorozwiązanie parlamentu - podkreślał. Zapewnił, że tak się nie stanie, gdyż parlamentarzyści są gotowi pracować nad budżetem nawet w wieczór sylwestrowy.

