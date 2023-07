Burze z gradem. Tragedia w woj. kujawsko-pomorskim

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady deszczu i burze niemal w całym kraju. Najwięcej będzie padało na północy. Tam może spaść do 30 mm deszczu. W czasie burz osiągnie prędkość do 75 km/h. Lokalnie mogą wystąpić mgły ograniczające widzialność do 500 metrów, a na Pomorzu do 300 metrów.