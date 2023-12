Żywe szopki 2023. Gdzie bożonarodzeniowe atrakcje pojawią się ponownie?

Tradycja organizowania żywych szopek bożonarodzeniowych sięga średniowiecza. Pierwsza, znana została zaaranżowana już w 1223 roku przez św. Franciszka z Asyżu. Do Polski zwyczaj budowy i organizacji żywych szopek na Boże Narodzenie dotarł nieco później. Trwa on jednak aż do czasów współczesnych.