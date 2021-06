Żyrardów. Podejrzani o zabójstwo 20-latka usłyszeli zarzuty. Sąd zdecydował też ws. aresztu

Do zabójstwa 20-latka doszło w nocy ze środy na czwartek w Żyrardowie (woj. mazowieckie). Do stojącego w bramie do kamienicy mężczyzny i towarzyszącej mu kobiety podjechał samochód, z którego oddano strzał w kierunku 20-latka. Pocisk ranił mężczyznę w szyję, co w efekcie doprowadziło do jego zgonu.