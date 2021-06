Skąd wziął się koronawirus? Ujawniono maile doradcy medycznego Białego Domu

- Zawsze mówiłem i powiem to dzisiaj (…), że wciąż uważam za najbardziej prawdopodobne przejście (wirusa - red.) z gatunku zwierząt na człowieka, ale zachowuję absolutnie otwarty umysł. Jeśli może być inne pochodzenie wirusa, może być inny powód, to mógł to być wyciek z laboratorium - powiedział w CNN.