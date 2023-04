Żyli w lesie więzieni przez ojca. Rodzeństwo jest "nieprzystosowane do życia"

O sprawie wypowiedział się również adwokat rodziny. Zdementował wszystkie podawane wcześniej informacje. Według prawnika rodzice i dzieci mają życie towarzyskie, ponieważ należą do kościoła ewangelickiego i czasami gromadzą się we wspólnocie. Oprócz tego w domu członkowie rodziny mają mieć dostęp do mediów społecznościowych czy telefonu stacjonarnego.