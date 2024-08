Żyjąc w nowym domu. "To problemy, które ma przeciętny Kowalski"

- To Mudita mnie zainspirowała i pomogła mi odkryć nowe hobby. Podoba mi się, bo można stworzyć coś zupełnie nowego, co się wymyśliło. A to mnie też bardzo uspokaja - mówi pani Inna. - Dorośli wychodzą z tych zajęć bardzo zadowoleni, to dla nich taka terapia - dodaje Viktoria. - Ale dzieci też. Ostatnio robiłyśmy z nimi kolaże na temat legend, a ja przy okazji opowiadałam legendy krakowskie. Zajęcia trwają 2 godziny, każdy sam dobiera kolory, puszczamy też ukraińską muzykę, więc to jest takie miłe - opowiada.