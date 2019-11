Żydzi z Duesseldorfu rozważają wyjazd z Niemiec. "Nadciąga katastrofa"

Przedstawiciele gminy żydowskiej w Duesseldorfie zastanawiają się, czy nie nadszedł czas, aby opuścić Niemcy. Z niepokojem obserwują wzrastającą wrogość wobec Żydów. - Na horyzoncie widać nadciągającą katastrofę - mówi przedstawiciel społeczności żydowskiej.

Oded Horowitz podjął ten temat w przemówieniu podczas upamiętnienia tzw. Nocy Kryształowej. Z 9 na 10 listopada 1938 roku w Niemczech doszło do pogromu Żydów. Wspominając tamte wydarzenia Horowitz mówił, że słyszał porównania obecnej sytuacji do tej z okresu pomiędzy 1930 a 1933 rokiem. - Na horyzoncie widać nadciągającą katastrofę, ale Żydzi wciąż - jak to było w tamtym czasie - mogą opuścić Niemcy - powiedział.