Żydzi w Niemczech coraz częściej obrażani i opluwani. Boją się o bezpieczeństwo

Statystyki pokazują, że antysemityzm w Niemczech rośnie. - Ludzie, którzy kiedyś spokojnie trzymali się z boku, teraz zaczynają się buntować, dlatego musimy działać zdecydowanie wobec przestępstw z nienawiści - mówi Deutsche Welle ekspert ds. ekstremizmu Hajo Funke.

Mężczyzna przyznaje, że od pewnego czasu jarmułkę i sznur nosi tylko w synagodze. Gdy wychodzi na ulice, chowa je do kieszeni lub torby. W swojej okolicy nie czuje się już bezpiecznie.

Jego słowa potwierdzają statystyki. Wynika z nich, że liczba antysemickich przestępstw wzrosła w Niemczech z ok. 1500 w 2017 roku do prawie 1800 rok później. Oznacza to wzrost o niemal 20 proc.