Życzenia wielkanocne od Jarosława Kaczyńskiego

W swoich życzeniach wielkanocnych Jarosław Kaczyński odniósł się zarówno do sfery duchowej, jak i do bardziej przyziemnych spraw. "Niech ten wyjątkowy czas Triduum Paschalnego przyniesie Państwu jak najpiękniejsze duchowe owoce, napełni Państwa szczególną radością i nadzieją oraz obdarzy wewnętrzną i fizyczną mocą, jakże potrzebną do naszych codziennych zmagań z pandemią koronawirusa. Oby minęła ona jak najszybciej i obyśmy jak najrychlej przezwyciężyli jej społeczne i ekonomiczne konsekwencje. Pragnę Państwu życzyć także zadowolenia z obrotu pozostałych spraw w naszej Ojczyźnie" - czytamy w życzeniach wicepremiera.