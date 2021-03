Sejm. PiS przegrał dwa głosowania

PiS przegrywa w Sejmie dwa głosowania dotyczące sprawozdań z senackich komisji w temacie zmiany ustawy o podatku akcyzowym. Do przedstawienia w Sejmie informacji o stanie bezpieczeństwa państwa wezwał z kolei we wtorek wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego szef klubu KO Cezary Tomczyk.

Lewica zaapelowała do premiera Mateusza Morawieckiego o debatę ws. Krajowego Planu Odbudowy.

Po wznowieniu we wtorek rano posiedzenia Sejmu wniosek o przerwę w obradach złożył szef klubu KO. Tomczyk wezwał wicepremiera i prezesa PiS do przedstawienia po wnioskowanej przerwie informacji o obecnym stanie bezpieczeństwa państwa.

Sejm odrzucił we wtorek również senackie poprawki zakładające wykreślenie zapisów nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, które nie odnoszą się do dłuższego terminu na wnoszenie skarg nadzwyczajnych. Posłowie przyjęli za to poprawkę wydłużającą termin dla tych skarg.