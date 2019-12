Życzenia świąteczne na Boże Narodzenie. Dla przyjaciół i znajomych, na SMS i facebooka

Masz problem z oryginalnymi życzeniami na Boże Narodzenie? Przedstawiamy propozycje tekstów, które możesz wysłać rodzinie, przyjaciołom, współpracownikom. Teksty życzeń na SMS, pocztówki i facebooka. Zabawne wierszyki, życzenia firmowe, życzenia religijne.

Życzenia bożonarodzeniowe. Pozdrów członków rodziny, przyjaciół, współpracowników

Już na kilka dni przed Wigilią piszemy do naszych najbliższych serdeczne SMS-y, pocztówki i wiadomości na facebooku. Życzenia na Boże Narodzenie powinny różnić się formą w zależności od adresata. Zabawne wierszyki sprawią przyjemność członkom rodziny i przyjaciołom, a poważne i bardziej stonowane teksty możemy wysłać dalszym znajomym i współpracownikom.

Gdy pierwsza gwiazdka na niebo wyleci, Gdy Mikołaj wsunie się do komina, Pamiętaj, że jest na świecie ktoś, kto nigdy o Tobie nie zapomina.

Dużo śniegu, smacznej rybki, lekkiej i niegroźnej chrypki, uśmiechu od ucha do ucha i pogody ducha w nadchodzące święta życzy …

Prezentów bez liku i choinki do sufitu... Czyli świąt na 102 – tego życzę ja.

Wigilijny nadszedł czas, całujemy mocno Was!

Chcemy złożyć Wam życzenia w Dniu Bożego Narodzenia.

Niechaj Gwiazdka Betlejemska, która świeci Wam o zmroku

Doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym Nowym Roku!