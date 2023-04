Życzenia od Zjednoczonej Prawicy. W "Wiadomościach" znów zaskoczyli

Po niemal ośmiu latach władzy obozu Prawa i Sprawiedliwości nad polskimi mediami publicznymi, wszyscy przyzwyczaili się już do ich zupełnego braku obiektywizmu i braku hamulców w prowadzeniu nachalnej prorządowej propagandy. Dlatego niespecjalnie kogokolwiek powinno dziwić to, co można było zaobserwować w wydaniu "Wiadomości" TVP w Wielką Sobotę.