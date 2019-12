Życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Zrób przyjemność znajomym

Wigilia Bożego Narodzenia to doskonała okazja, by odezwać się do rodziny, przyjaciół i znajomych. 24 grudnia nawet zwierzęta przemawiają ludzkim głosem. Zrób przyjemność osobom, które tego dnia nie mogą być blisko Ciebie. Życzenia-rymowanki i uniwersalne, które możesz wysłać mailem, SMS-em albo na facebooku.

Życzenia na Boże Narodzenie. Skąd wziąć pomysły? Propozycje na maila, facebooka i SMS

Na Boże Narodzenie wybaczamy drobne nieporozumienia, zapominamy o dawnych konfliktach i dzielimy się radością nawet z długo nie widzianymi osobami. Odezwij się do przyjaciół, członków rodziny, starych znajomych i dzisiejszych współpracowników, korzystając z naszych szablonów życzeń.

Wierszyki i nie rymowane życzenia, pozdrowienia uniwersalne i religijne – wszystko znajdziesz poniżej.

Życzenia na Boże Narodzenie – rymowanki

Pokój na ziemi ludziom,

a w niebie cisza gwiazd,

grają anieli,

świat się chlebem dzieli.

Świat ma dziś świąteczny blask…

Pięknych i radosnych

Świąt Bożego Narodzenia!

Nim gwiazdka zabłyśnie, nim święta przeminą,

niech Ci błogosławi Panienka z Dzieciną.

Niech się Twoje życie w szczęśliwości splata

dziś, jutro, w Nowy Rok i po wszystkie lata!

Staropolskim obyczajem, gdy w Wigilię gwiazda wstaje,

Nowy Rok zaś cyfrę zmienia, wszyscy wszystkim ślą życzenia.

Przy tej pięknej sposobności i ja życzę Ci radości,

aby zawsze się darzyło, z roku na rok lepiej było.

Lśni dokoła choinkowy blask,

niebo pełne śniegu, niebo pełne gwiazd.

Niech święta radością wypełnią Wasz dom.

A Nowy Rok blasku doda Waszym dniom.

Życzenia na Boże Narodzenie pochodzą z serwisu evangarda.pl

Życzenia na Boże Narodzenie – uniwersalne:

Boże Narodzenie

nigdy się nie kończy,

a jego największym darem

są rodzina i przyjaciele.

Najlepsze życzenia z okazji Świąt!

W tym magicznym okresie

Świąt Bożego Narodzenia

życzymy Państwu:

świąt białych, pachnących choinką,

skrzypiących śniegiem pod butami,

pełnych czarów, radości i piękna,

spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze.

Tajemnica Bożego Narodzenia

niech wzbogaci łaską, napełni pokojem i radością,

a blaskiem swym niech oświeca

wszystkie dni nadchodzącego Nowego Roku.

Świąt białych, pachnących choinką, skrzypiących śniegiem pod butami, spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, pełnych niespodziewanych prezentów. Świąt dających radość i odpoczynek, oraz nadzieję na Nowy Rok, żeby był lepszy niż ten, co właśnie mija.

Niech pod świąteczną choinką znajdzie się radość, szczęście, życzliwość, wzajemne zrozumienie i spełnienie marzeń w Nowym Roku.

W ten wigilijny wieczór

ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Niech przez cały rok nie braknie miłości!

Przesyłam uściski i biały opłatek.

Życzenia na Boże Narodzenie pochodzą z serwisu wierszykolandia.pl

Życzenia na Boże Narodzenie – religijne:

Życzę aby Święta Bożego Narodzenia przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Wiary co góry przenosi,

nadziei, która nie gaśnie,

miłości w każdej ilości

– od Bożej Dzieciny życzy…

Jak obyczaj każe stary,

według ojców naszych wiary,

chcemy złożyć Wam życzenia,

z dniem Bożego Narodzenia.

Niech ta Gwiazdka Betlejemska,

która wschodzi tuż po zmroku,

da Wam szczęście i pomyślność,

w nadchodzącym Nowy Roku.

Dzisiaj narodził się Zbawiciel,

Waszego świata Odkupiciel,

Więc niech będzie koniec złemu

I oddajmy hołd nasz Jemu,

Dużo radości w dniach Świąt Bożego Narodzenia

oraz szczęśliwego Nowego Roku życzy…

Życzenia pochodzą z serwisu wiersze24.pl

