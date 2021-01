Życzenia na Dzień Babci i Dziadka od pary prezydenckiej. Duda nawiązał do koronawirusa

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka złożył także Andrzej Duda razem ze swoją żoną. - Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka składamy państwu nasze najlepsze życzenia. Dziękujemy za to, że są państwo wśród nas, że wspierają swoich najbliższych, że dzielą się swoją mądrością i życiowym doświadczeniem - powiedział prezydent na nagraniu opublikowanym na Twitterze.

- Świat się zmienia, ale nie zmienia się jedno - miłość babci i dziadka. Nic nie jest w stanie zastąpić ciepła i serdeczności, jaką dziadkowie potrafią okazywać swoim wnukom. Są państwo dla nich najlepszymi przyjaciółmi. Zawsze mają państwo czas, by ich słuchać, a gdy trzeba, służyć pomocą i radą - dodała Agata Kornhauser- Duda.

Życzenia na Dzień Babci i Dziadka od Andrzeja Dudy

- To wokół państwa gromadzą się rodziny z okazji świąt i uroczystości. To państwo przechowują rodzinne pamiątki i wspomnienia. To dzięki państwu młodzi ludzie mogą odkrywać swoje korzenie - powiedziała głowa kraju.