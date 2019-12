Życzenia na Boże Narodzenie 2019. Pozdrów rodzinę i przyjaciół

Boże Narodzenie 2019. Złóż życzenia przyjaciołom i znajomym. Oryginalne wierszyki i wiadomości na SMS i facebooka. Skorzystaj z naszych propozycji i przygotuj własne życzenia.

Boże Narodzenie 2019. Złóż życzenia przyjaciołom i znajomym

Boże Narodzenie 2019 zbliża się wielkimi krokami. W Wigilię masz wyjątkową okazję, by złożyć życzenia rodzinie i przyjaciołom. Może ktoś, z kim dawno nie utrzymujesz kontaktu, czeka na sygnał od Ciebie? Nie krępuj się i zrób tej osobie przyjemność! Jeśli brakuje Ci inspiracji, by napisać oryginalne życzenia, skorzystaj z tekstów, które zamieszczamy poniżej. Dzięki nim ułożysz pozdrowienia na SMS i facebooka.

W Wigilię Bożego Narodzenia

Gwiazda Pokoju drogę wskaże.

Zapomnijmy o uprzedzeniach,

otwórzmy pudła słodkich marzeń.

Niechaj Aniołki z Panem Bogiem,

jak Trzej Królowie z dary swymi,

staną cicho za Twoim progiem,

by spełnić to, co dotąd było snami.

Ciepłem otulmy naszych bliskich

i uśmiechnijmy się do siebie.

Świąt magia niechaj zjedna wszystkich,

niech w domach będzie Wam jak w niebie...