Kolędy na Boże Narodzenie 2019. Teksty i teledyski najpopularniejszych pieśni.

Wspólne śpiewanie kolęd to nieodłączna część świąt Bożego Narodzenia. Przy wigilijnym stole czy na pasterce przyda się znajomość najpopularniejszych pieśni. Przedstawiamy teksty kolęd i teledyski znanych wykonawców. "Dzisiaj w Betlejem", "Lulajże Jezuniu", "Bóg się rodzi" i o wiele więcej.

Kolędy na Boże Narodzenie. Jaka jest tradycja śpiewania kolęd?

Same kolędy powstawały często anonimowo, a zapisywali je mnisi. Duże zasługi położyli w tym przypadku franciszkanie i karmelici. "Kantyczki karmelitańskie" z XVIII wieku zawierały teksty aż 357 kolęd, do których dopasowano 92 melodie. Były wśród nich tak znane utwory, jak "Ach, ubogi żłobie", a także pieśni dziś zapomniane, jak "Apokaliptyczny Baranku".

Kolędy tradycyjnie zaczynamy śpiewać 24 grudnia. Kościół zaleca, by zacząć w mszę zwaną pasterką, która odprawiana jest w nocy z 24 na 25 grudnia. Kolędy śpiewamy do Niedzieli Chrztu Pańskiego, która wypada w pierwszą niedzielę po święcie Trzech Króli – w 2020 roku będzie to 12 stycznia. Dopuszczalne jest śpiewanie kolęd aż do święta Ofiarowania Pańskiego (2 lutego).