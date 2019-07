Życzenia imieninowe. Najpiękniejsze życzenia na imieniny Magdaleny 22 lipca

22 lipca życzenia imieninowe wypada złożyć wszystkim Magdalenom. Szukasz życzeń i wierszyków, które można przesłać w formie SMS-a lub liściku? Mamy kilka propozycji.

Życzenia imieninowe. Wierszyki na imieniny Magdaleny

Niech smutek zniknie w górskim potoku,

by radość kwitła jak róża – co roku,

by na Twej twarzy promyczek słońca

nigdy nie zniknął i trwał do końca,

niech Cię nie trapią żadne zmartwienia

i niech się spełnią wszystkie marzenia.