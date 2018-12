Imieninowe upominki dla wicestarosty po niewygodnym mailu. Alkoholu nie było

Wicestarosta łęczyński (woj. lubelskie) Dawid Kostecki mimo niewygodnego maila rozesłanego przez jego pracownika dostał wiele imieninowych upominków. Tak, jak proszono, alkoholowych podarunków nie było. Wśród prezentów znalazły się natomiast plecaki, piłki, paletki do badmintona oraz... pluszowy tygrys.

O niewygodnym mailu wysłanym na skrzynki mailowe lokalnych samorządowców i podległych im instytucji pisaliśmy tutaj . Wiadomość brzmiała: "W związku ze zmianą starostów chciałam poinformować, iż wicestarosta Pan Dawid Kostecki obchodzi imieniny 29 grudnia, które wypadają w tym roku w sobotę, więc przyjmować będzie gości w piątek 28 grudnia. Jeśli chodzi o imieninowe podarunki dla starostów mam taką informację, aby nie był to alkohol”.

Upominki trafią do dzieci i młodzieży

Rozesłana pocztą elektroniczną wiadomość nie pokrzyżowała imienin. Wicestarosta przyjmował gości z życzeniami i... prezentami. Alkoholu, jak proszono w mailu, nie było. Były za to kwiaty i słodycze, a także... drobny sprzęt sportowy, m.in. piłki, czy też paletki do badmintona. - Wszystkie prezenty, jakie dzisiaj otrzymałem w ramach drobnych upominków imieninowych trafią do dzieci i młodzieży w ramach puli nagród w konkursach pod patronatem Starosty Łęczyńskiego. Tym samym wspomogą skromne środki finansowe na promocję wydarzeń i przedsięwzięć Starostwa Powiatowego - powiedział "Dziennikowi Wschodniemu" Dawid Kostecki, wicestarosta łęczyński.