Lubelskie: urząd starostwa rozesłał kompromitującego maila

Starostwo w Łęcznej (woj. lubelskie) wysłało do lokalnych samorządowców maila z informacją, kiedy wicestarosta przyjmuje życzenia imieninowe. Nie zabrakło też dopisku o prezentach.

O sprawie informuje dziennikwschodni.pl. „W związku ze zmianą starostów chciałam poinformować, iż wicestarosta Pan Dawid Kostecki obchodzi imieniny 29 grudnia, które wypadają w tym roku w sobotę, więc przyjmować będzie gości w piątek 28 grudnia. Jeśli chodzi o imieninowe podarunki dla starostów mam taką informację, aby nie był to alkohol” - taka wiadomość trafiła do skrzynek mailowych lokalnych samorządowców i podległych starostwu instytucji. Lubelskie media zaszokowała ta informacja.

Jednoznacznie ocenia to były burmistrz Łęcznej, a obecnie radny powiatowy. - To jest żenujące. Przez 16 lat piastowania urzędu burmistrza nigdy nie przyszło mi do głowy wysyłać takiego maila. To wykracza poza wszelkie standardy - mówi Teodor Kosiarski.