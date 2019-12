Życzenia bożonarodzeniowe po angielsku wraz z tłumaczeniami

Szukasz życzeń na Boże Narodzenie w języku angielskim? Jeżeli tak, mam kilka propozycji. Wszystkie życzenia podane są wraz z tłumaczeniem.

Życzenia na Boże Narodzenie po angielsku

Tis the season to wish one another joy and love and peace. These are my wishes for you, Merry Christmas our dear friends, may you feel the love this special day.

W tym okresie życzymy sobie nawzajem radości, miłości i pokoju. Oto moje życzenia dla was, Wesołych Świąt, drodzy przyjaciele, obyście poczuli miłość tego wyjątkowego dnia.

I hope Santa is good to you this year because you only deserve the best. Merry Christmas from our family to yours.

Mam nadzieję, że Święty Mikołaj był dla Ciebie dobry w tym roku, ponieważ zasługujesz tylko na najlepsze. Wesołych Świąt od naszej rodziny dla Twojej

Fill your heart with the warmth that is the closeness of your family, friends and loved ones this holiday season and forever.

Napełnij swoje serce ciepłem, jakim jest bliskość twojej rodziny, przyjaciół i bliskich w tym okresie świątecznym i na zawsze.

One of the most glorious messes in the world is the mess created in the living room on Christmas day. Don’t clean it up too quickly. Savor and enjoy the moment. Merry Christmas!

Jednym z najpiękniejszych bałaganów na świecie jest bałagan stworzony w salonie w Boże Narodzenie. Nie usuwaj go zbyt szybko. Delektuj się i ciesz się chwilą. Wesołych Świąt!

May the good times and treasures of the present become the golden memories of tomorrow. Wish you lots of love, joy, and happiness. MERRY CHRISTMAS

Niech dobre czasy i skarby teraźniejszości staną się złotymi wspomnieniami jutra. Życzę wam dużo miłości, radości i szczęścia. WESOŁYCH ŚWIĄT

The gift of love. The gift of peace. The gift of happiness. May all these be yours at Christmas.

Dar miłości. Dar pokoju. Dar szczęścia. Niech to wszystko będzie twoje na Boże Narodzenie.

