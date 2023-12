Życzenia bożonarodzeniowe od Pary Prezydenckiej

Prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką, pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą złożyli życzenia z okazji świąt Narodzenia Pańskiego. - Zgodnie z polską tradycją w Boże Narodzenie dzielimy się z bliskimi opłatkiem i składamy sobie serdeczne życzenia. Pragniemy, by również państwa spotkania z rodziną upłynęły w radosnej atmosferze i harmonii - powiedziała pierwsza dama. - Niech w tym wyjątkowym czasie każdy doświadczy bliskości i odnajdzie swoje miejsce przy wigilijnym stole. Niech święta przyniosą osobom samotnym poczucie wspólnoty, a potrzebującym wsparcie ze strony ludzi dobrej woli - podkreślił prezydent. - Ufamy, że życzliwość i solidarność z bliźnimi w sposób szczególny towarzyszący świętom, pozostaną na długo w naszych sercach - dodała Agata Kornhauser-Duda. - Niech świąteczne spotkania będą wypełnione wspólnym kolędowaniem, dzieleniem się pogodnymi wspomnieniami, a także pełnymi nadziei rozmowami o tym, co czeka nas w nowym roku - przekazał prezydent. Życzenia złożył także premier Donald Tusk. - Za nami gorące miesiące politycznego przełomu. Przeżyliśmy chyba najbardziej emocjonującą kampanię wyborczą w najnowszej historii Polski. Z wieloma z was rozmawiałem bezpośrednio na setkach spotkań w całej Polsce. Dla was – uczestników marszów i spotkań ze mną - zmiana, jaka dokonała się w wyborach, to radość i spełnienie nadziei. Pewnie szykujecie się do Wigilii w dobrych nastrojach. Dziś chcę zwrócić się również do tych, którzy tej zmiany nie chcieli i w których wywołuje niepokój - powiedział Tusk.