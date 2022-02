Życie nocne w czasach Omikronu. Miami bawi się w najlepsze

Jakie regulacje dotyczą m.in. Polaków wracających do ojczyzny po pobycie w USA? Test należy wykonać przed przekroczeniem kontroli granicznej lub do 3 godzin po niej. Mimo to, rodacy spędzający zimowe wakacje na Florydzie, bawią się w najlepsze i nie obawiając się ani zakażenia, ani ewentualnej izolacji po powrocie do kraju.