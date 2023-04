Zwysięstwo Ukrainy? Gen. Milley sceptyczny. "Ponura rzeczywistość"

Gen Milley: mają do tego prawo

- Zełenski wielokrotnie publicznie oświadczał, że celem Ukrainy jest wyrzucenie każdego Rosjanina z okupowanej przez Rosję Ukrainy. A to jest ważne zadanie wojskowe. Bardzo, bardzo trudne zadanie wojskowe. Patrzycie na kilkaset tysięcy Rosjan, którzy wciąż przebywają na okupowanej przez Rosję Ukrainie - powiedział generał. Dodał, że nie twierdzi, że "nie da się tego zrobić", ale "będzie to bardzo trudne zadanie". - Ale taki jest ich cel. Z pewnością mają do tego prawo, to jest ich kraj. I są tutaj na moralnym wyżynie - podkreślił.