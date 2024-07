Zwrot w sprawie Nergala. Prokuratura podjęła decyzję

Skąd decyzja prokuratury?

Prok. Mariusz Marciniak przekazał PAP, że prokurator i oskarżeni pozostawali w sporze co do najistotniejszej kwestii, tj. oceny, czy plakat ten powstał jako przetworzenie godła RP lub "wizerunku orła białego" będącego częścią godła, czy też była to wizja artystyczna, nieodnosząca się do symbolu narodowego.