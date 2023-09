Zwrot w pogodzie. Od poniedziałku szykuje się zmiana

W weekend na południu należy spodziewać się gwałtownych zjawisk pogodowych. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegają przed silnymi burzami, z porywami wiatru do 80 km/h. Wysoko w Karpatach porywy wiatru do 70 km/h, na szczytach Tatr nawet do 90 km/h. Lokalnie możliwy jest również grad.