Zwrócił się do Kaczyńskiego. Powiedział, co trzeba zrobić w związku z pandemią

- Jest jasne, że jeżeli w całej Europie mamy obostrzenia dla tych, którzy się nie zaszczepili, to w Polsce też je trzeba przeprowadzić. Co by zrobiła Koalicja Obywatelska? To, co każdy, kto ma głowę na karku - słuchałaby lekarzy. A co mówią medycy? Trzeba ograniczyć przenoszenie się i mutowanie wirusa. Jak do tego doprowadzić? Poprzez szczepienia - mówił poseł KO Paweł Kowal w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. Pytany, co do zrobienia w tej sprawie wskazałby Jarosławowi Kaczyńskiemu, oznajmił: "Potrzeba zaszczepić więcej Polaków, potrzeba przekonać więcej Polaków. Szczepienia w pewnych grupach muszą być obowiązkowe, jeśli chodzi o lekarzy, medyków, nauczycieli itd". - Do urzędów publicznych, do miejsc, gdzie się spotykają duże grupy ludzi, powinni wchodzić tylko zaszczepieni. Jeśli chodzi o podróżowanie środkami publicznymi, lokomocji - tylko zaszczepieni. Na tym etapie tak musi być - kontynuował Kowal. Pytany, dlaczego Kaczyński nie decyduje się na takie kroki, stwierdził: "Jeśli rząd się na to nie decyduje, to dlatego, że prowadzi polityczną grę".