Zwolennicy PiS chcą wcześniejszych wyborów. "Rewolucyjna strategia trafia w próżnię"

- W tym momencie, zakładając, że PiS byłby inicjatorem działań, które by finalnie do przedterminowych wyborów doprowadziły, to właśnie on znalazłby się w gronie przegranych - mówi. W jego ocenie te "wybory musiałyby doprowadzić do jeszcze większej porażki PiS-u niż wcześniej".