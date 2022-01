Kukiz: Przyśpieszone wybory oznaczałyby samobójstwo

Polityk przedstawia swoją wersję wspomnianej już rozmowy, podkreślając, że nie proponował on dążenia do wcześniejszych wyborów. Zdaniem Kukiza, KO wcale nie zależy na przedterminowych wyborach, gdyż z taką propozycją politycy opozycji mogli się zwrócić do niego już wcześniej, znając przecież sejmową arytmetykę. "Do trzech liczyć chyba potraficie i wiecie, że nasze trzy głosy są w stanie doprowadzić do przyspieszonych wyborów, a mimo to nigdy nie proponowaliście nam takiego rozwiązania, co dobitnie świadczy o tym, że nie chcecie przyspieszonych wyborów" - napisał były muzyk.