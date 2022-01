Senator PSL: Rosyjska inwazja na Ukrainę nadzieją PiS na odwrócenie uwagi od sejmowej komisji ds. Pegasusa

Marszałek Terlecki wypowiedział się natomiast w nieco bardziej prześmiewczym tonie - To jest teatrzyk. Po co nam to? Niech się boją ci, którzy łamią prawo. Ja się nie boję. Nie mam nic przeciwko temu, by nasze służby, naszego państwa, mnie podsłuchiwały - powiedział polityk PiS.