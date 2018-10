Zwłoki żony pod posadzką. Akt oskarżenia w głośnej sprawie z Pomorza

43-letni Daniela M. odpowie przed sądem za zabójstwo żony Angeliki J., zaginionej 20 lat temu, oraz wyłudzenie alimentów na rzecz małoletniej wtedy córki. Zakończyło się śledztwo i akt oskarżenia trafił do sądu.



- To tego dnia po powrocie z pracy najprawdopodobniej udusił swoją żonę wcześniej przygotowanym kablem elektrycznym. Zwłoki umieścił w torbie podróżnej i zakopał w piwnicy , gdzie znajdowały się pozostałości średniowiecznej studni - wyjaśnia nam ustalenia zakończonego śledztwa Paweł Wnuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Słupsku.

Po ukryciu ciała w studni - 23-letni wówczas mężczyzna - wylał w piwnicy nową posadzkę, a podłogę wyłożył cegłami. Znajomym mówił, że żona go zostawiła i wyjechała do Niemiec. Zgłosił jednak zaginięcie żony policjantom z Debrzna.

- Wystąpił też do sądu z pozwem o rozwód z jednoczesnym wnioskiem o zasądzenie alimentów od Angeliki J. na rzecz ich małoletniej córki. Pieniądze - od 100 do 300 zł miesięcznie - pobierał na rzecz córki do 1 stycznia 2009 r. Łącznie uzyskał w ten sposób z Funduszu Alimentacyjnego słupskiego oddziału ZUS ponad 14,8 tys. zł - mówi Wirtualnej Polsce prok. Wnuk.