Zwłoki z wraku Gustloffa to nurek Robert Szlecht. Są badania DNA

Badania DNA potwierdziły, że szczątki odnalezione we wraku niemieckiego statku Wilhelm Gustloff to zaginiony nurek Robert Szlecht. Przedsiębiorca Poznania nurkował w okolicy wraku z kolegami w 2012 r. Znajomi mogą mieć teraz kłopoty.

Są wyniki badania DNA szkieletu odnalezionego w czerwcu we wraku statku Gustloff. Potwierdziły wcześniejsze przypuszczenia, że to zaginiony w 2012 r. nurek Robert Szlecht - podaje onet.pl. Wskazywał na to złoty łańcuch, znaleziony we wraku i rozpoznany przez rodzinę.