Przerażające doniesienia z Brennej. Zwłoki w zamrażarce?

- Tego typu sytuacje zdarzają się dość często. Policjanci wzywani są na miejsce na przykład, gdy okoliczności zgonu są niejasne, gdy lekarz, wezwany do stwierdzenia zgonu, ma podejrzenia, że do śmierci doszło w wyniku przestępstwa. Wzywani jesteśmy także do samobójstw - powiedział policjant.