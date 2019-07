Zwłoki noworodka na śmietniku. Czeska policja prosi o pomoc

Zwłoki noworodka zostały znalezione na śmietniku w Karwinie. Miejscowość położona jest bardzo blisko polskiej granicy, dlatego czeska policja prosi o pomoc mieszkańców Czech i Śląska w wyjaśnieniu sprawy.

- To okropne, mój mąż widział to dziecko. Bezdomny podszedł do niego i błagał go, żeby tam spojrzał. Mówił że widzi dziecinne ciało. To był dla nas szok - mówiła w czeskich mediach jedna z kobiet.