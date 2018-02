Zwłoki kobiety przed blokiem. Trwa obława

We wtorek około 6 rano przed jednym z bloków na ul. Gęsiej w Lublinie znaleziono zwłoki kobiety. Policjanci nie mają wątpliwości, że to morderstwo. Funkcjonariusze robią wszystko, by złapać sprawcę.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Znaleziono ciało 41 kobiety (Policja)

Ofiarą jest 41-letnia mieszkanka Lublina.

- Wszystko wskazuje na to, że do śmierci kobiety przyczyniły się inne osoby. Trwają nasze czynności w tej sprawie - komentuje Renata Laszczka-Rusek, rzecznik KWP w Lublinie.

Na miejscu pracuje policja i prokurator.