Makabryczne odkrycie na Śląsku. Zwłoki dwóch osób

Tlenek węgla, potocznie zwany czadem, to bezwonny, bezbarwny, silnie trujący gaz, którym zatrucie może skończyć się śmiercią. Powstaje on jako efekt uboczny spalania paliw. Określany jest "cichym zabójcą", ponieważ jest on nie do wykrycia za pomocą zmysłów, potrzebny do tego jest specjalny czujnik.