Zwierzęce Halloween. Pomysł rzymskiego zoo przyciąga turystów

Nietypowa akcja w rzymskim zoo. Pracownicy przygotowali scenerię dla odwiedzających pod zbliżające się święto Halloween. Choć zwierzęta nie są przystrojone przerażającymi strojami czy makijażem, to ich rodzaj świętowania jest również wyjątkowy. Agencja AP wybrała się do stolicy Włoch z kamerą, by pokazać, jak wygląda teraz codzienność mieszkańców zoo. Pracownicy postanowili przygotować specjalne smakołyki ukryte w dyniach, które z pewnością ucieszyły ich podopiecznych. Dla tygrysów przygotowano mięsne niespodzianki ukryte w dyniach. Lemury też miały swoją część zabawy. Wewnątrz dyni umieszczono owoce i warzywa, takie jak winogrona czy rodzynki. - Dzisiaj daliśmy naszym zwierzętom dynie, ponieważ jest Halloween, więc udekorowaliśmy nasze dynie, aby zwierzęta mogły się nimi cieszyć - mówiła Arianna Gori, jedna z opiekunek w rzymskim zoo. Zdaniem Gori stwarzanie takich okazji do zabawy i eksploracji to jedno z narzędzi, które pomaga zwierzętom utrzymać zdrowie psychiczne i fizyczne. - Używamy ich również jako urozmaicenia, więc zwierzęta mają zapewnione pożywienie w inny sposób niż zwykle. One też dobrze się bawią - stwierdziła. Pomysł okazał się świetną inicjatywą dla turystów, by nawet na moment zajrzeć do zoo. Zainteresowanie akcją w Rzymie jest spore. Niewykluczone, że wraz ze zbliżającym się świętem Halloween ten trend szybko zyska na popularności również w innych krajach.