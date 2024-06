Związki partnerskie coraz bliżej? Ważna deklaracja z Trzeciej Drogi

Wprowadzenie związków partnerskich było jednym ze "stu konkretów na pierwsze sto dni rządów", jakie w czasie kampanii wyborczej ogłosiła Koalicja Obywatelska. Ministra ds. równości Katarzyna Kotula zapowiedziała, że w przyszłym tygodniu odbędzie się spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie projektu ustawy. - My projekt dot. związków partnerskich poprzemy. W tej sprawie zdania nie zmienimy. Wiemy, że w klubie PSL zdania są podzielone, ale nasze podejście do tej sprawy jest jednoznaczne - mówił w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef Polski 2050 Michał Kobosko. Polityk Trzeciej Drogi podkreślił, że "do czasu, kiedy prezydentem jest Andrzej Duda, żadna tego typu ustawa światopoglądowa nie zostanie podpisana". - To też trzeba wziąć pod uwagę - dodał.

