Коронавірус і Заклад соціального страхування (ZUS) Чи платитиму за лікування, якщо не маю страхування?

Вже виявлено 150 випадків захворювання на Ковід-19 у Польщі. Видається вам, що маєте симптоми хвороби? Не панікуйте, негайно зверніться до найближчої санепідемстанції. Не маєте страхування? Це не проблема. Національний фонд здоров'я (NFZ) інформує, що всі пацієнти з підозрою захворювання на Ковід-19 лікуватимуться безоплатно.

Відсутність страхування і коронавірус – для багатьох із нас це одна з головних справ, про які не говорилося голосно. Можливі витрати на лікування в лікарні можуть придавити і звичайно частина осіб із симптомами хвороби боїться прийти саме з цієї причини. Нема, однак, причин до побоювань, тому що Національний фонд здоров'я акцентує, що «пацієнти з симптомами коронавіруса будуть ліковані безоплатно, також незастраховані особи».

Не маєте страхування – це не проблема. Чи тоді варто піти до приватного лікаря? Ні, як Національний фонд здоров'я, так і Світова організація здоров'я подають, що у випадку симптомів хвороби на КОВІД-19 не слід ходити на ніякі візити до лікарів, ані виконувати приватні тести. Головне – уникати контактів з іншими людьми. Так як вище, слід піти до санепідемстанції.

Коронавірус – які симптоми вказують на підозру хвороби на КОВІД-19? Зараження коронавірусом можуть проходити різно. Іноді можуть бути безсимптомні, може виникнути лагідна хвороба дихальних шляхів, до запалення легенів, а навіть поліорганна недостатність та септичний шок. Серед найчастіший симптомів КОВІД-19 Національний фонд здоров'я вказує: кашель, задуха, температура тіла вище 38 градусів Цельсія та біль м'язів.

Якщо появляться такі симптоми? Як читаємо на сайті Національного фонду здоров'я: температура вище 38о С з кашлем чи задухою вимагає консультації в інфекційній лікарні. Пересуваючись до лікарні, уникайте громадького транспорту. Безпечніше буде однак чимскоріше зв'язатися телефоном з найближчою санепідемстанцією. До моменту отримання допомоги відзолюйтеся від інших осіб.

Кожна санепідемстанція має екстрений телефон, дійсний круглодобово. Номер телефону доступний на сайтах повітових санепідемстанцій. У деяких випадках це може бути телефон директора самепідемстанції. Не завжди на сайтах повідомляється, що це круглодобових номер телефону. Пам'ятайте, не маєте страхування, не бійтеся звертатися до санепідемстанції. Не платитимете ніяких коштів за можливий візит у лікарні, навіть якщо виявиться, що ви здорові.

Zobacz także: Koronawirus. Ministerstwo Zdrowia opublikowało specjalny film