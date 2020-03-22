Коронавірус – мапа Польщі і світ

Коронавірус від грудня 2019 року пожинає плоди у всьому світі. Перший випадок зараження зафіксовано в китайському місті Ухань. Хвороба протягом кількох місяців поширилася в цілому світі. Оцінюється, що близько 70% всіх жителів Землі буде зараженими, однак у частини випадків інфекція проходить без симптомів, не спричинюючи серйозних змін в організмі. У групі ризику є передовсім літні люди. Підставою захисту перед вірусом є часте миття рук і уникання міжлюдських контактів. Взнайте, що це таке коронавірус, як перед ним захищатися і які найновіші дані про ситуацію в Польщі та світі.

1. Коронавірус у Польщі – мапа і найновіші новини Тут знайдете найновіші новини про коронавірус у Польщі, передовсім підсумок всіх підтверджених і госпіталізованих випадків, а також число померлих. Оцінюється, що до кінця тижня (тобто до 22.03) число заражених може збільшитися навіть до однієї тисячі.

Можете слідкувати за ситуацією у Польщі та світі в поточному режимі, використовуючи інтерактивну мапу:

Міністерство подало інформацію про 11 нових випадків коронавіруса у Польщі. Це означає, що в цілій Польщі є тепер 378 заражених осіб коронавірусом. Досі виліковано тільки одну особу. Крім цього, міністерство подає, що померла шоста жертва коронавірусу. Це 27-літня жінка, яку госпіталізовано в Ланьцуті. Відповідно до отриманих інформацій, безпосередньою причиною смерті був сепсис.

У цілій Польщі число госпіталізованих з підозрою зараження становить 923 особи. 21993 особи перебувають на карантині, а 40110 осіб підлягають епідеміологічному нагляду.

У світі підтверджено 244 523 випадки зараження коронавірусом. Померло 10 031 особа, 86 032 пацієнтів видужало. Крім цього, у Китаї щодня зменшується число заражених.

У понеділок (16.03) зафіксовано 21 новий випадок, у вівторок (17.03) – вже тільки 13. Це добра інформація не тільки для китайців, але й для всього світу. У четвер (тобто 19.03) не зареєстровано жодного нового випадку зараження.

Коноравірус присутній вже у всіх державах Європи (останньою жертвою стала Чорногорія), та у всіх штатах США. У Нью-Йорку йде дискусія про введення повної заборони покидати квартири.

Італія випередила Китай кількістю смертей від коронавіруса. Теперішні дані вказують, що померло 3405 італійців і 3133 китайців.

2. Лікування від коронавірусу – найновіші інформації Тут знайдете всі інформації на тему можливих способів лікування інфекції коронавірусом, а також найновіші інформації на тему щеплення.

[станом на 19.03.2020]

Науковці Оксфордського університету повідомили, що йдуть роботи над утворенням нової технології, що дала б можливість виявити вірус Ковід-19 у значно коротшому часі, ніж це відбувається тепер. Нові тести буде можна виконати вже після 6 годин від контакту з зараженою особою або предметами (тепер треба чекати кілька днів, щоб аналізи були достовірні).

Тести, які тепер використовують лікарі, дозволяють отримати результат по близько 2 годинах. Нова технологія мала б скоротити час до 30 хвилин очікування.

Лікування зараження досі спирається на симптомних і допоміжних діях. Тепер науковці підтверджують вплив хлорохіну у зменшенню симптомів хвороби. Крім того, була розроблена попередня форма вакцини. Американка Дженіфер Галер, разом з кількадесятьми іншими особами, добровільно зголосилася, і їй першій дадуть експериментальну вакцину.

До того ж, дослідження китайських науковців підтверджують ефективність препарату Фавіпіравір. Вони гарантують, що препарат не викликує серйозних побічний дій. Дослідники переконують, що цей лік повинен бути якнайкоріше введений до лікування від коронавірусу у всіх країнах.

3. Що це таке коронавірус і звідки він Коронавірус появився в Китаю під кінець 209 року і зразу поширився на майже всю країну. Приймається, що перше захворювання виникнуло внаслідок їди зараженого м'яса кажана. Вірус передається повітряно-крапельним шляхом, тому так скоро поширюється. На початку 2020 року він перенісся в Європу і паралізував цілу Італію, потім Францію, Іспанію та Німеччину. Кінець кінцем вірус трапив до Польщі і щораз швидше поширюється на території нашої країни. Державна влада швидко прийняла постанову про зачинення шкіл, освітніх закладів і скасувала всі багатолюдні заходи – концерти, конференції тощо. Відмінено також спортивні змагання, кінопрем'єри,

а також богослужіння.

Світова організація здоров'я заявила, що ситуація, пов'язана з коронавірусом може бути названа пандемією.

3.1. Симптоми зараження коронавірусом Зараження коронавірусом спричинює ряд симптомів, пов'язаних із функціонуванням дихальних шляхів. Він також небезпечний, тому що атакує не тільки верхні дихальні шляхи, але й нижні дихальні шляхи. Це означає, що може спричинювати невідворотні зміни в легенях і бронхах.

Хвороба, спричинена коронавірусом нагадує грип або простуду. Появляється кашель, задишка, іноді також біль горла. У деяких випадках появляються також шлункові симптоми - понос і блювота.

Найбільш уразливі на зараження є літні особи, а також особи з ослабленим імунітетом - хронічно хворі або такі, що приймають імуносупресивні препарати.

4. Ситуація в Європі - коноравірус в Італії та Великобританії Італія була першою державою в Європі, у якій виявлено коронавірус. Уряд прийняв відповідні постанови, однак жителі знехтували ними. Закриття шкіл і примусовий карантин прийняли як канікули. Із цієї причини в короткому часі кількість заражених зросла дуже динамічно. Італійці борюкаються також з великою смертністю. Нехтування загальних рекомендацій і зустрічі у велелюдних групах спричинило, що багато осіб стало жертвою коронавіруса. Польський уряд, для уникнення схожої ситуації у Польщі, прийняв постанови з досить загостреними діями. Задяки цьому кількість заражених осіб не зростає так динамічно, а смертність (поки що) не так висока.

У Великобританії люди до епідемії підійшли дещо інакше. Прем'єр-міністр Борис Джонсон заявив, що масове зараження може мати позитивний вплив. Його аргументи такі: чим більше буде заражених коронавірусом, тим скоріше організм витворить відповідні антитіла і почне боротися з вірусом. В Англії популярним стало явище «коронавечірок».

На жаль, це не таке просте. Людський організм не витворює антиліл самостійно і в дійсності тільки щеплення дозволяє вповні захиститися від коронавірусу. Тим паче, що заражений організм може бути інфікований вдруге. Ніщо, отже, не дасть масове зараження громадян.

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