Культура в добі коронавірусу. Зачинені кінотеатри та заклади культури

«Від четверга (12 березня) перестануть працювати у сфері, що стосується зборів великої кількості осіб», – говорив про зачинення кінотеатрів і закладів культури міністр Ґлінський. Урядові накази негайно уведено в життя.

Під час пресконференції в середу, 11 березня, на тему загрози коронавірусом слово сказали міністри, зокрема міністр культури Пйотр Ґлінський.

«Уряд вирішив припинити функціонування закладів культури: театрів, оперних театрів, музеїв, кінотеатрів і мереж кінотеатрів, шкіл і художніх вишів різних рівнів», – сказав міністр.

«Від четверга (12 березня) перестануть працювати у сфері, що стосується зборів великої кількості осіб», – додав міністр, водночас звертаючись до населення бути відповідальними.

Відповідно до наказу, мережі кінотеатрів («Мультикіно», «Сінема сити» й «Геліос»),

а також зокрема Товариство студійних кінотеатрів повідомили в соціальних мережах про застосування уведеного в життя наказу. Кінотеатри мають бути зачинені до 25 березня, але ситуація динамічна. Майбутнє їхньої праці залежить від чергових вказівок уряду.

Схожа ситуація відноситься до закладів культури, таких як зокрема: театрів, музеїв, оперних театрів чи галерей мистецтва. Голодні контакту з культурою можуть однак використати час карантину заглядаючи на Інтернет-сайти окремих установ і відвідати виставки та вернісажі онлайн. В Інтернеті доступні також театральні вистави, які можна подивитися на сайті ninateka.pl або платформі TheMuBa.

Дистриб'ютори фільмів також знайшли частинний вихід із ситуації. Деякі фільми, зокрема найновіші польського виробництва є (або будуть) у сервісах VOD. Наприклад, найновіший фільм Яна Комаси «Зал самогубців». «Гейтер» також можна, зокрема, дивитися в сервісі player.pl. У мережі має також опинитися фільм за мотивами книжки Блянки Ліпінської «365 днів», в цьому випадку дистриб'ютор має повідомити найближчим часом, на котрій платформі буде доступний фільм.

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